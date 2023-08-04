В Башкирии построят цех по производству сыра за 292 млн рублей

Гендиректор стерлитамакского ООО «Элипсмол» Александр Захторенко сообщил о планах строительства в селе Раевский Альшеевского района Башкирии цеха по производству обезжиренного сыра, сливочного масла и творога. Проект рассматривался на «Инвестчасе» с участием главы республики Радий Хабирова, получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестору также возместят часть затрат на закупку технологического оборудования.

Компания уже имеет аналогичную производственную площадку в Чишминском районе, на которой перерабатывают порядка 70 т молока в сутки. В связи с ростом спроса на продукцию в регионах России инвесторы планируют вложить 292 млн руб. в организацию производства на территории села Раевский с созданием 33 новых рабочих мест. Общий объем производства сыра составит 375 т, сливочного масла — 246 т, обезжиренного творога — 30 т в месяц.

Для реализации инициативы заключили договоры на поставку и монтаж оборудования. Запустить цех намерены в конце текущего года. В перспективе инвесторы также намерены выйти на рынок Узбекистана и Китая.

ООО «Элипсмол» зарегистрировано в 2022 году в Стерлитамаке. Принадлежит Александру и Егору Захторенко. Выручка за прошлый год составила 179,6 млн руб., чистая прибыль — 9,3 млн руб.

Влада Шипилова

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