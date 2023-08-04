Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Москвич» планирует открыть дилерский центр в Магнитогорске

В Магнитогорске появится дилерский центр по продаже автомобилей «Москвич». Об этом сообщается в telegram-канале Московского автомобильного завода.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Официальным дилером «Москвича» в Магнитогорске выступит компания «Регинас». В целом по России завод намерен открыть новые центры в 16 городах. Среди них Иркутск, Архангельск, Калининград, Липецк, Тверь, Белгород, Ульяновск, Калуга, Тула, Курск, Липецк, Киров, Новороссийск, Петрозаводск, Чебоксары и Ярославль.

Сегодня в 25 городах России работают 55 официальных дилеров «Москвича». В том числе два центра находятся в Челябинске: с марта машины Московского автозавода на Южном Урале продают «Сатурн» и «Регинас».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...