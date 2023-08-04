«Москвич» планирует открыть дилерский центр в Магнитогорске

В Магнитогорске появится дилерский центр по продаже автомобилей «Москвич». Об этом сообщается в telegram-канале Московского автомобильного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Официальным дилером «Москвича» в Магнитогорске выступит компания «Регинас». В целом по России завод намерен открыть новые центры в 16 городах. Среди них Иркутск, Архангельск, Калининград, Липецк, Тверь, Белгород, Ульяновск, Калуга, Тула, Курск, Липецк, Киров, Новороссийск, Петрозаводск, Чебоксары и Ярославль.

Сегодня в 25 городах России работают 55 официальных дилеров «Москвича». В том числе два центра находятся в Челябинске: с марта машины Московского автозавода на Южном Урале продают «Сатурн» и «Регинас».

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