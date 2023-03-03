В Челябинске стартовала продажа «Москвичей»

Сегодня, 3 марта, началась официальная продажа новых автомобилей «Москвич» в Челябинске и еще 22 городах России. Об этом сообщается в telegram-канале Московского автомобильного завода.

В Челябинске новые «Москвичи» будут продавать два официальных дилера – «Сатурн» и «Регинас». В автосалонах «Ъ-Южный Урал» сообщили, что автомобили уже в наличии. Стоимость городского кроссовера от Московского автомобильного завода начинается от 1,97 млн руб.

На сегодня сеть дилерских центров «Москвича» охватывает 23 города. Кроме Челябинска это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Новосибирск, Самара, Набережные Челны, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Оренбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Уфа, Тюмень и Ставрополь.