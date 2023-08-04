Виновный в смертельном ДТП водитель автобуса пойдет под суд в Хабаровске

Следственные органы Хабаровского края завершили расследование уголовного дела в отношении водителя автобуса, по вине которого в ДТП погибли восемь пассажиров, обвинительное заключение направлено в суд, сообщили «Ъ» в прокуратуре региона в пятницу, 4 августа. 46-летнему жителю Хабаровского района инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Ранее «Ъ» сообщал об автокатастрофе, которая произошла 16 декабря 2022 года. Около 6:30 утра по местному времени на 178-м километре автодороги Хабаровск—Лидога—Ванино—Комсомольск-на-Амуре на территории Нанайского района автобус Golden Dragon съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 29 вахтовиков ООО «Амур Минералс» (входит в Русскую медную компанию, разрабатывает Малмыжское месторождение меди). Погибли восемь человек, 22 пострадали. Водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован.

По версии следствия, водитель в тот момент превысил разрешенную максимальную скорость и потерял контроль над транспортным средством. По данным СУ СКР по региону, свою вину он признал. Уголовное дело будет рассматриваться в Нанайском райсуде.

Также ранее сообщалось об аресте по данному делу перевозчика. Автобус принадлежал ИП Решовский — в регионе, по данным rusprofile.ru, зарегистрирован пассажирский автоперевозчик Николай Решовский. Следователи заявляли, что водитель автобуса не проходил обязательный медицинский предрейсовый осмотр, а изъятая у перевозчика документация имела признаки фальсификации.

Эрнест Филипповский, Хабаровск