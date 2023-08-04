Челябинская область стала одним из лидеров по числу жалоб на переселение из ветхих домов

В число регионов, жители которых чаще всего жалуются на переселение из аварийного жилья в Следственный комитет РФ, вошла Челябинская область. Об этом рассказала глава ведомства на совещании, посвященном итогам работы следственных органов в первом полугодии 2023 года.

Количество обращений от жителей ветхих домов в целом по России растет. По словам Александра Бастрыкина, большая часть заявителей, жилищные права которых грубо нарушены, живут в Краснодарском крае, Челябинской, Московской областях и Республике Саха – Якутия. Председатель СК РФ, в связи с этим поручил проверить каждый факт неисполнения судебных решений о переселении граждан из непригодных для жизни помещений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июля следственные органы предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при расселении аварийного жилья заместителю главы Челябинска Александру Астахову, а также бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву. Уголовное дело было возбуждено ранее по жалобам челябинцев. Обвиняемые вину отрицают.

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