Сергею Шойгу показали захваченную в бою западную технику

Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне военной операции, сообщило оборонное ведомство. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба. Кроме того, министру показали захваченную в боях западную технику.

Как сообщает Минобороны, Сергей Шойгу осмотрел шведскую БМП CV-90, которая, по утверждению ведомства, была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения из гранатомета РПГ-7. В сообщении также говорится, что генерал Андрей Мордвичев рассказал министру, что поставляемая западными странами для вооруженных сил Украины техника идет на фронт без запчастей, инструментов и принадлежностей. А это, по словам Андрея Мордвичева, делает невозможным ее оперативный ремонт.

Кроме того, как отмечается в сообщении Минобороны, у переданных украинской армии шведских бронемашин «отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта».

Господин Шойгу, в свою очередь, поблагодарил группировку «Центр» за успешное наступление на краснолиманском направлении. «Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих»,— отметили в министерстве.

Всего Швеция планировала передать Украине 50 БМП CV-90. О захвате первой шведской машины такого типа стало известно 30 июля. Как сообщало тогда «РИА Новости», машина была подбита бойцом ЗВО из ручного противотанкового гранатомета. По данным агентства, командир БМП был убит, а экипаж «сбежал».