В Новосибирске прошли обыски в «Русавиапроме», модернизирующем авиатехнику

Обыски прошли в офисе новосибирской компании «Русавиапром», занимающейся модернизацией авиационной техники. Мероприятия, которые проводили сразу несколько правоохранительных ведомств, связаны с расследованием уголовного дела о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), рассказали «Ъ-Сибирь» источники. Получить комментарий компании не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Русавиапром был организован в 2011 году для реализации проекта модернизации самолета Ан-2, указывается в информации на сайте компании. Совместным решением Минпромторга и Минтранса фирма организация была назначена изготовителем самолета ТВС-2МС.

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Илья Николаев