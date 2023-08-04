The Telegraph: премьер Британии Сунак может не поехать на встречу лидеров ГА ООН

Риши Сунак может стать первым премьер-министром Великобритании за последние 10 лет, который не посетит Генеральную Ассамблею (ГА) ООН, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. ГА ООН по традиции проводится в сентябре, на нее приезжают лидеры зарубежных стран. Последним из британских премьеров, не участвовавших ГА ООН в сентябре, был Дэвид Кэмерон в 2013 году.

По данным газеты, господин Сунак до сих пор не подтвердил свое участие в мероприятии. Вместо поездки на ГА ООН британский премьер может сосредоточиться на достижении прогресса в выполнении своих пяти предвыборных обещаний и подготовке к ежегодной конференции Консервативной партии, планируемая в октябре. Это будет его первая конференция в качестве лидера партии. Как утверждает The Telegraph, также «планируется более широкая осенняя перезагрузка», которая будет включать перестановки в кабинете министров.

В апреле комитет Палаты общин по стандартам поведения начал расследование в отношении возможного нарушения премьер-министром страны Риши Сунаком кодекса поведения, заподозрив его в конфликте интересов. Противники премьер-министра обвиняют его в том, что принятый бюджет страны может напрямую принести пользу компании, акционером которой является его жена. Помощники же главы правительства убеждены, что он ничего не нарушал.

Подробности — в материале «Ъ» «Палата общин запуталась в финансовых интересах премьера».

Лаура Кеффер