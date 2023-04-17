Палата общин запуталась в финансовых интересах премьера

Комитет Палаты общин по стандартам поведения начал расследование в отношении возможного нарушения премьер-министром страны Риши Сунаком кодекса поведения, заподозрив его в конфликте интересов. Противники премьер-министра обвиняют его в том, что принятый недавно бюджет страны может напрямую принести пользу компании, акционером которой является его жена. Помощники же главы правительства убеждены, что он ничего не нарушал, а разгорающийся скандал — следствие конфликта, но не интересов Риши Сунака, а парламентского и министерского реестра этих интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Reuters

Комитет по стандартам британского парламента начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака. Его члены выясняют, не скрыл ли премьер-министр информацию о некоторых «важных (финансовых.— “Ъ”) интересах», которые должен был задекларировать в соответствии с пунктом 6 Кодекса поведения членов Палаты общин, обязывающим парламентариев «быть всегда открытыми и честными в декларировании любых важных интересов в любых делах палаты или ее комитетов, а также в любой переписке с министрами, членами (палаты.— “Ъ”), государственными служащими или лицами, занимающими государственные должности». Расследование было начато главой комитета Дэниелом Гринбергом еще в четверг, однако информация о нем появилась на парламентском сайте только сегодня.

Из краткого извещения комитета не ясно, что именно стало поводом для начала расследования. По данным The Guardian, однако, которая ссылается на собственные источники в окружении премьер-министра, расследование касается факта владения женой премьер-министра, Акшатой Мурти, акциями компании Koru Kids.

Частная компания, предоставляющая услуги по уходу за детьми, как полагают, получит выгоды от пилотной программы, стимулирующей граждан получать необходимое образование и устраиваться на работу детскими нянями. Финансирование программы осуществляется из бюджета страны.

Выступая на минувшей неделе в одном из парламентских комитетов, господин Сунак рассказывал о программе, однако не только не упомянул о том, что его жена может быть заинтересована в ней, но и на прямой вопрос члена комитета, не должен ли он что-то задекларировать, ответил отрицательно. А уже через несколько часов, как сообщали британские медиа, руководство компании приняло участие в приеме, организованном в официальной резиденции министра финансов на Даунинг-стрит, 11.

В ответ на критику со стороны оппозиционных членов парламента пресс-служба премьер-министра заверила, что сотрудники премьер-министра и он сам окажут «всю необходимую помощь». «Мы будем рады оказать помощь (комитету по стандартам.— “Ъ”) в определении того, что все это уже было самым прозрачным образом задекларировано в качестве министерского интереса»,— цитирует представителя пресс-службы премьер-министра Bloomberg.

Министры его величества обязаны декларировать свои интересы на сайте правительства страны. По утверждениям представителей господина Сунака, соответствующая декларация уже готова. Проблема лишь в том, что, в отличие от реестра интересов парламентариев, который обновляется каждые две недели, реестр министерских интересов обновляется два раза в год. Но в последнее время он не обновлялся вовсе из-за того, что пост советника по министерским интересам был долгое время вакантным. Нынешний советник, Лори Магнус, занял этот пост только в декабре прошлого года. На сайте же правительства все еще висит устаревший реестр министерских интересов, подготовленный в мае 2022 года, когда премьер-министром страны был Борис Джонсон.

Андрей Келекеев