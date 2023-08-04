Испанское наследие

Эспадрильи — одна из классических моделей летней обуви. Их можно встретить на пляже, в городе и в принципе где угодно, где тепло и солнечно. Классические эспадрильи представляют собой легкую закрытую обувь из хлопка за джутовой подошве. Рассказываем короткую историю этого аксессуара.
Король Испании Фелипе, принцесса Испании София, королева Испании Летиза и принцесса Испании Леонор, 2023 год
Фото: Patrick van Katwijk / WireImage
Эспадрильи появились не как обувь для отдыха — скорее наоборот. История этой модели насчитывает более 6 тысяч лет. Первые эспадрильи носились в Испании XIV века, как правило каталонцами и басками. Само слово «эспадрильи» происходит от каталонского слова espardenyas — а оно, в свою очередь, стало производным слова esparto. Esparto — вид средиземноморского растения, которым изобиловали каталонские и баскские поля. Именно из этого растения как правило производилась подошва для эспадрилий — надежная и прочная, она верно служила своим хозяевам в жарком климате.
Изначально эспадрильи — обувь бедняков. Их легко и дешево производить, они долго служат и не требуют особенного ухода (в отличие от, скажем, кожаной обуви). Эти качества быстро завоевали эспадрильям популярность в Испании позднего Средневековья. Изначально эспадрильи выглядели не так, как мы привыкли: это была обувь на грубой подошве, к которой сверху пришивались передняя и задняя часть, оставляя большую часть ноги открытой. Иногда сверху добавлялись шнурки, чтобы их можно было завязать на лодыжке.
Эспадрильи вышли за пределы Испании в XIX веке. Международная торговля «познакомила» с эспадрильями Францию — особенно французские Пиренеи. Также эспадрильи появились в Южной Америке, где быстро снискали популярность благодаря климату. В первой половине XX века эспадрильи стали символом свободных басков и каталонцев. В 1930-х годах, во время Испанской гражданской войны солдаты сопротивления шли на армии генерала Франко именно в эспадрильях — на тот момент они стали частью военной униформы. Как это часто бывает, из военной униформы эспадрильи перекочевали на улицы городов и стали трендом. Сальвадор Дали, желая подчеркнуть свое каталонское наследие, часто появлялся на публике в черных эспадрильях. Позже на эту модель обратили внимание и звезды кино: в эспадрильях на экране появлялись Рита Хэйворт (в фильме «Леди из Шанхая») и Лорен Бэколл (в фильме «Ки-Ларго»).
После 1940-х эспадрильи распространились по всей Европе — они были особенно популярны в летнее время. Однако в 1970-х Ив-Сен Лоран вдохнул новую жизнь в традиционную испанскую модель. Дизайнер решил внедрить эспадрильи в одну из своих коллекций. Тогда он обратился к испанскому производителю обуви, Castaner, и вместе они создали новую модель — эспадрильи-босоножки на каблуке (подошва осталась традиционной и была выполнена из джута). Эта модель завоевала популярность у женщин, а многие дизайнеры повторяют ее до сих пор. Сегодня эспадрильи — один из самых универсальных ответов на вопрос «какую обувь взять с собой в отпуск?». Они легкие, прочные и отвечают всем правилам курортного дресс-кода: эспадрильи будут одинаково уместны на пляже, лодке или на ужине в летнем кафе.