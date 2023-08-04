Испанское наследие

Эспадрильи — одна из классических моделей летней обуви. Их можно встретить на пляже, в городе и в принципе где угодно, где тепло и солнечно. Классические эспадрильи представляют собой легкую закрытую обувь из хлопка за джутовой подошве. Рассказываем короткую историю этого аксессуара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Испании Фелипе, принцесса Испании София, королева Испании Летиза и принцесса Испании Леонор, 2023 год

Фото: Patrick van Katwijk / WireImage Король Испании Фелипе, принцесса Испании София, королева Испании Летиза и принцесса Испании Леонор, 2023 год

Фото: Patrick van Katwijk / WireImage

Эспадрильи появились не как обувь для отдыха — скорее наоборот. История этой модели насчитывает более 6 тысяч лет. Первые эспадрильи носились в Испании XIV века, как правило каталонцами и басками. Само слово «эспадрильи» происходит от каталонского слова espardenyas — а оно, в свою очередь, стало производным слова esparto. Esparto — вид средиземноморского растения, которым изобиловали каталонские и баскские поля. Именно из этого растения как правило производилась подошва для эспадрилий — надежная и прочная, она верно служила своим хозяевам в жарком климате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Продавцы метел, Валенсия, Испания, цветная гравюра, 1872год Фото: Prisma / UIG / Getty Images Испанские береговые охранники, 1890 год. Гравюра из книги Роберта Брауна «Страны мира» Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Испанский певец в традиционном испанском костюме: болеро, шарф в качестве пояса, эспадрильи, около 1900 года Фото: Apic / Getty Images Молодой пастух, житель Секы (Андорра), 1936 год Фото: Roger Viollet / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Продавцы метел, Валенсия, Испания, цветная гравюра, 1872год Фото: Prisma / UIG / Getty Images Испанские береговые охранники, 1890 год. Гравюра из книги Роберта Брауна «Страны мира» Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Испанский певец в традиционном испанском костюме: болеро, шарф в качестве пояса, эспадрильи, около 1900 года Фото: Apic / Getty Images Молодой пастух, житель Секы (Андорра), 1936 год Фото: Roger Viollet / Getty Images

Изначально эспадрильи — обувь бедняков. Их легко и дешево производить, они долго служат и не требуют особенного ухода (в отличие от, скажем, кожаной обуви). Эти качества быстро завоевали эспадрильям популярность в Испании позднего Средневековья. Изначально эспадрильи выглядели не так, как мы привыкли: это была обувь на грубой подошве, к которой сверху пришивались передняя и задняя часть, оставляя большую часть ноги открытой. Иногда сверху добавлялись шнурки, чтобы их можно было завязать на лодыжке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Изготовление сандалий на веревочной подошве, подготовка подошв. Франция, 1907 год Фото: Boyer / Roger Viollet / Getty Images Бечевка для подошвы на фабрике в Сен-Лоран-де-Сердан, Восточные Пиренеи, Франция, 1899 год Фото: FranГ§ois ANCELLET / Gamma-Rapho / Getty Images Ручное изготовление Фото: GГ©rard SIOEN / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: FranГ§ois ANCELLET / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Изготовление сандалий на веревочной подошве, подготовка подошв. Франция, 1907 год Фото: Boyer / Roger Viollet / Getty Images Бечевка для подошвы на фабрике в Сен-Лоран-де-Сердан, Восточные Пиренеи, Франция, 1899 год Фото: FranГ§ois ANCELLET / Gamma-Rapho / Getty Images Ручное изготовление Фото: GГ©rard SIOEN / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: FranГ§ois ANCELLET / Gamma-Rapho / Getty Images

Эспадрильи вышли за пределы Испании в XIX веке. Международная торговля «познакомила» с эспадрильями Францию — особенно французские Пиренеи. Также эспадрильи появились в Южной Америке, где быстро снискали популярность благодаря климату. В первой половине XX века эспадрильи стали символом свободных басков и каталонцев. В 1930-х годах, во время Испанской гражданской войны солдаты сопротивления шли на армии генерала Франко именно в эспадрильях — на тот момент они стали частью военной униформы. Как это часто бывает, из военной униформы эспадрильи перекочевали на улицы городов и стали трендом. Сальвадор Дали, желая подчеркнуть свое каталонское наследие, часто появлялся на публике в черных эспадрильях. Позже на эту модель обратили внимание и звезды кино: в эспадрильях на экране появлялись Рита Хэйворт (в фильме «Леди из Шанхая») и Лорен Бэколл (в фильме «Ки-Ларго»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рита Хэйворт в фильме «Леди из Шанхая», 1947 год Фото: Columbia Pictures / Getty Images Лорен Бэколл в фильме «Ки-Ларго», 1949 год Фото: East News Грейс Келли, 1956 год Фото: East News Следующая фотография 1 / 3 Рита Хэйворт в фильме «Леди из Шанхая», 1947 год Фото: Columbia Pictures / Getty Images Лорен Бэколл в фильме «Ки-Ларго», 1949 год Фото: East News Грейс Келли, 1956 год Фото: East News

После 1940-х эспадрильи распространились по всей Европе — они были особенно популярны в летнее время. Однако в 1970-х Ив-Сен Лоран вдохнул новую жизнь в традиционную испанскую модель. Дизайнер решил внедрить эспадрильи в одну из своих коллекций. Тогда он обратился к испанскому производителю обуви, Castaner, и вместе они создали новую модель — эспадрильи-босоножки на каблуке (подошва осталась традиционной и была выполнена из джута). Эта модель завоевала популярность у женщин, а многие дизайнеры повторяют ее до сих пор. Сегодня эспадрильи — один из самых универсальных ответов на вопрос «какую обувь взять с собой в отпуск?». Они легкие, прочные и отвечают всем правилам курортного дресс-кода: эспадрильи будут одинаково уместны на пляже, лодке или на ужине в летнем кафе.

Илья Петрук