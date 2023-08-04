Для спасения Ани Федориной не хватает 787 717 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «В результате ДТП Аня получила тяжелую сочетанную травму. После курсов восстановительного лечения девочка демонстрирует хороший потенциал. Она научилась самостоятельно пересаживаться с коляски на кушетку, сидеть без опоры за спиной, надевать одежду выше пояса. На следующих курсах мы будем работать над увеличением мобильности, удержанием баланса сидя, навыками самообслуживания. Надеюсь, состояние Ани улучшится, она станет более подвижной и самостоятельной».

Стоимость реабилитации 1 641 717 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 820 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 787 717 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Федорину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Ани — Романа Геннадьевича Федорина. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).