Почта-банк предупредил о временных ограничениях операций по его картам UnionPay за границей

В ближайшее время операции по картам UnionPay от Почта-банка могут быть временно ограничены за границей по техническим причинам. Как пояснили в банке, это связано с его переходом на новую платформу расчетов по картам этой платежной системы.

Сколько продлятся ограничения, неизвестно. «Если вы находитесь за рубежом, рекомендуем снять наличные с карты в ближайшее время. На территории России карты UnionPay Почта-банка работают без ограничений и в полном объеме»,— говорится в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

Карты Union Pay остались одной из немногих возможностей для россиян оплачивать заграничные расходы. Карты этой платежной системы выпускают Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, банк «Русский стандарт», Почта-банк и Примсоцбанк. В июле такую услугу запустил Азиатско-Тихоокеанский банк, принадлежащий иностранным акционерам.

Подробности — в материале «Ъ» «Карт Union Pay прибыло».

Лаура Кеффер