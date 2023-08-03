Путин и главы африканских стран выступили за устранение ограничений для экспорта российского зерна

Президент РФ Владимир Путин и главы стран G7 призвали к устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Это следует из заявления, опубликованного на сайте президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны»,— говорится в заявлении по итогам саммита Россия—Африка (27–28 июля) в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что главы государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе, чтобы можно было открыть дверь к миру. В африканскую миссию по урегулирования военного конфликта на Украине входят: Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Этот мирный план предполагает деэскалацию боевых действий с обеих сторон. При этом в нем нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

В конце октября 2022 года МИД России заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют 200 тыс. тонн удобрений, которые РФ готова передать беднейшим странам. Передачу удобрений планировалось осуществить в рамках второй части зерновой сделки, которая не была выполнена, из-за чего Россия вышла из черноморской инициативы 17 июля. Владимир Путин на саммите Россия—Африка заявил, что Москва поделится с Африкой доходами от повышения цен на продовольствие после выхода из зерновой сделки. Он пообещал поставить им «определенные объемы продовольствия бесплатно».

Подробнее о саммите — в подборке «Ъ».

Полина Мотызлевская