Социологи заплутали в отчетности

Минюст составил на «Левада-центр» (АНО «Аналитический центр Юрия Левады», включен в реестр иноагентов) протокол по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Социологии допустили ошибки при оформлении необходимой отчетности, сообщил «Ъ» директор центра Денис Волков. Организации грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.— величину взыскания определит Тверской районный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Единые требования к отчетности иностранных агентов оговорены законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», вступившим в силу в декабре 2022 года. Конкретный обширный перечень сведений и порядок их предоставления утверждены приказом Минюста №304 (от 29 ноября 2022 года): вместе со всеми приложениями, содержащими формы к заполнению, документ занимает 116 страниц.

Согласно этим нормам, иноагент обязан представить актуальный отчет о деятельности, ее целях, структуре территории, в пределах которой эта деятельность осуществляется. Помимо этого, Минюст требует от организаций-иноагентов информацию об учредителях и персональном составе как руководящих органов, так и работников. Наиболее обширную часть отчетности составляют данные об источниках, целях и объемах распределения финансирования (в том числе полученного и от юрлиц—резидентов РФ).

Проблемы «Левада-центра» как раз и оказались связаны с заполнением всей необходимой документации.

«Действительно, мы допустили ошибку в отчетности, но не со зла — просто не учли обновившиеся и усложнившиеся требования к сведениям, которые должны представлять, и сдали отчет по старой схеме»,— признал в беседе с “Ъ” директор организации Денис Волков. По его словам, возможности исправить допущенную ошибку «Левада-центру» не предоставили, а сразу предложили подписать протокол о нарушении. Санкция по вменяемой статье (ст. 19.34, ч. 2 КоАП) для юрлиц составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена.

«Аналитический центр Юрия Левады» в 2003 году основали выходцы из Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), недовольные увольнением (продиктованным, по их мнению, политическими соображениями) многолетнего руководителя ВЦИОМа Юрия Левады.

Негосударственный центр сразу занял место одной из наиболее узнаваемых социологических служб страны. Рейтинги власти, публикуемые «Левадой», часто были ниже, чем у двух других главных российских полстеров — ВЦИОМа и фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В 2016 году, накануне выборов в Госдуму, Минюст включил «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что центр участвует в политической деятельности в интересах иностранных организаций, от которых получает финансирование. Новый статус вынудил социологов отказаться от традиционных предвыборных опросов в период избирательных кампаний.

С начала специальной военной операции в 2022 году «Левада-центр» публикует данные регулярных опросов об отношении россиян к СВО – такие данные публиковались, в частности, в июле 2023 года. В самой организации эти публикации никак не связывают с претензиями со стороны Минюста.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не видит сейчас большого контраста между данными «Левада-центра» и других социологических служб. «А интерпретации "Левада-центром" своих данных иногда даже выигрышнее для власти, тем более что ФОМ и ВЦИОМ не слишком активны в части интерпретации»,— добавляет эксперт. Но как у власти, так и у ее критиков сохраняется инерция восприятия данных «Левада-центра» как более негативных, считает политолог.

По данным судебной статистики, в прошлом году суды рассмотрели 42 протокола о нарушении порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента. Оштрафовали за это 14 организаций и четырех должностных лиц на сумму 9,4 млн руб.

Напомним также, что в конце 2021 года Верховный суд РФ по иску Минюста ликвидировал внесенные в реестр иноагентов «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» как раз за неоднократное нарушение требований к иноагентам, чему предшествовало составление на правозащитников нескольких административных протоколов.

Григорий Лейба, Анастасия Корня, Андрей Винокуров