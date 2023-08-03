Уральским бизнесменам объяснили, как возить товары через Турцию

На форуме «Екатеринбург международный», который прошел в креативном кластере «Домна», эксперты дали рекомендации, как возить товары транзитом через Турцию. Так, практикующий эксперт Ренат Хасанов рекомендовал по возможности не указывать российское происхождение груза. Он пояснил, что для перевоза товаров в недружественные страны требуется сертификат происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Хасанова, товары можно провозить транзитом без национализации и оформлять происхождение на дружественные с Турцией страны, в основном из СНГ. «Документы делаются на торгово-промышленную палату страны СНГ, в турецкой палате делают все необходимые документы. Если европейцы захотят проверить сертификаты, то они полностью легальны»,— пояснил он.

«Второй способ получить сертификат о происхождении через национализацию, то есть товар должен растаможиться в Турции, надо оплатить НДС, таможенную пошлину. Затем три-пять дней делается сертификат. Товар заново проходит таможню и отправляется как чисто турецкий. Здесь вообще никаких российских следов не остается»,— рассказал господин Хасанов.

Ренат Хасанов подчеркнул важность легенды: «На упаковках не должно быть информации на кириллице и указания сайта компании в зоне RU». По его словам, лучше создать новый сайт без указания на Россию.

Деловое мероприятие «Екатеринбург международный» проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) совместно с администрацией города. На первом форуме обсуждались нюансы сотрудничества с Китаем.

Заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева отметила, что Турецкая республика входит в пятерку внешнеторговых партнеров города. Заместитель директора фонда Анна Вяткина добавила, что «за последние три года доля экспорта конкретно с Турцией у Свердловской области составляет $90 млн, а общий экспорт региона за последние полгода составил около $40 млн».

Александр Стародумов

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