Орлов: идут переговоры о возобновлении авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином

Власти Екатеринбурга ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Пекином, сообщил мэр Алексей Орлов на деловом мероприятии «Екатеринбург международный: экспортируем в Китай». «Мы уже проводили рабочие встречи и с представителями авиакомпании "Уральские авиалинии", и с другими официальными лицами»,— сказал он. Прямое авиасообщение было прервано в начале 2020 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции.

Господин Орлов напомнил, что Россия вошла в список 20 стран, одобренных властями КНР для туризма. «Китай занимает первое место среди наших внешних торговых партнеров. И торговые связи постоянно укрепляются. Совместно с генеральским консульством Китайской народной республики в Екатеринбурге мы провели 14 мероприятий в сфере культуры, образования и развития городской инфраструктуры. И неотъемлемой частью нашего взаимодействия является туристическое направление»,— подчеркнул он.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь отметил широкие перспективы китайско-российского сотрудничества на уровне региона. «На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет VII Российско-Китайское Экспо. Китайский стенд занимает площадь в 10 тыс. кв. м, установив исторический рекорд»,— подчеркнул он.

По данным Центра поддержки экспорта СОФПП, в 2023 году свердловские компании экспортировал в Китай металлические изделия для дорожного строительства, мед, приборы и датчики, каши быстрого приготовления, семена льна и другие товары. Объем поддержанного экспорта в Китай по итогам 2022 года составил $1,8 млн.

Цикл деловых мероприятий «Екатеринбург международный» открылся 4 июля в креативном кластере «Домна» при содействии Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). До конца года планируется провести еще четыре мероприятия, которые будут посвящены сотрудничеству с Белоруссией, Турцией, Арменией, Вьетнамом.

Алена Бормотова

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