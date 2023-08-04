Индрикотерий и борисякия

3 августа — день рождения академика Алексея Борисяка, основателя Палеонтологического института РАН и кафедры палеонтологии в МГУ. Академик Борисяк помог палеонтологии оформиться в самостоятельную науку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Борисяк, 1941 год

Фото: Шаровский В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Алексей Борисяк, 1941 год

Фото: Шаровский В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Алексей Алексеевич Борисяк родился 3 августа (22 июля по старому стилю) 1872 года в городе Ромны Полтавской губернии. Поскольку отцом его был межевой инженер, все детство Алексей провел в постоянных переездах. За неполные 20 лет его семья пожила в Сумах, Кременчуге, Петербурге, Корбине, Брест-Литовске и, наконец, в Самаре, где юноша окончил с золотой медалью гимназию.

Из геологов в палеонтологи

В 1891 году Борисяк поступил в Санкт-Петербургский Императорский университет на естественное отделение, а к концу первого курса перевелся в Горный институт. Окончив его в 1896-м, он два следующих года слушал курс лекций по зоологии профессора Владимира Шевякова (известный протозоолог) и проходил практикум у Михаила Римского-Корсакова (известный энтомолог, приходящийся великому композитору сыном).

Одновременно Алексей Алексеевич с 1896-го приступил к работе в Геологическом комитете — так называлось главное государственное геологическое учреждение в стране, отвечавшее за комплексное изучение недр и составление геологических карт. Директором этого ведомства в то время был Александр Карпинский — впоследствии «отец русской геологии» и первый выборный президент Академии наук. Он читал в Горном институте лекции по исторической геологии, петрографии и рудным месторождениям, а Борисяк был одним из его лучших студентов.

Карьеру свою Борисяк начал с позиции неоплачиваемого ассистента, однако уже на следующий год в качестве помощника геолога его отправили на геологическую съемку северо-западной части Донецкого кряжа. Знакомясь с геологией юрских отложений Донбасса и составляя коллекцию геологических образцов, Алексей Алексеевич впервые занялся палеонтологией — его увлекло изучение местных ископаемых беспозвоночных. Молодой ученый увидел теснейшую связь между тектоникой, стратиграфией, седиментологией и закономерностями распространения остатков древних животных.

Результаты этой работы нашли отражение в опубликованной в 1904–1909 годах четырехчастной монографии о донецких двустворчатых моллюсках юры. Уже в первых своих трудах Борисяк широко использовал передовые для того времени идеи сравнительной анатомии и онтогенеза.

Позвоночные из колодца

С 1900 года Алексей Алексеевич трудился на геологической съемке в Крыму — он договорился об этом назначении и перебрался с семьей в Севастополь из-за проявлений туберкулеза. Составляя Крымский лист международной геологической карты Европы, к 1903-му Борисяк дослужился до геолога, а к 1908-му и до старшего геолога. Одновременно он трудился на Севастопольской биостанции, углубляя свои познания в зоологии, и опубликовал шесть статей по ископаемым моллюскам Крыма, Кавказа, Средней Азии и Сибири.

В 1908 году сфера интересов ученого резко переменилась: с того года моллюски были отброшены, а основным объектом исследований сделались позвоночные. Поводом тому послужил случай. В Севастополе жил отставной артиллерийский генерал-майор Павел Лескевич, увлекавшийся геологией. Как-то он занялся устройством дренажного колодца и, наткнувшись на скопление окаменелостей, позвал посмотреть на них своего знакомого профессионала жившего неподалеку Алексея Алексеевича.

Находка оказалась обширной коллекцией костей представителей богатейшей фауны миоценовых (то есть живших 5–23 млн лет назад) млекопитающих. Раскопки продолжались четыре года. При помощи сотрудников Севастопольской биостанции Борисяк извлек, препарировал и направил в Петербург около 600 пудов (примерно 10 тонн) окаменелостей.

Для изучения находок под руководством Борисяка в Геологическом комитете была организована палеонтологическая лаборатория. Для сравнительного анализа образцов Алексей Алексеевич объехал в 1911 году музеи Вены, Берлина, Галле, Дармштадта, Мюнхена, Штутгарта, Парижа и Лондона. Одновременно он подробнейшим образом изучил организацию музейного дела.

Результатом этих исследований стала монография «Севастопольская фауна млекопитающих», опубликованная двумя частями в 1914–1915 годах. В составе находок Борисяк установил два новых вида млекопитающих, которых назвал в честь своих помощников на раскопках. Антилопа Tragocerus leskewitschi (ныне Miotragocerus leskewitschi) получила название в честь генерала Лескевича, носорог Асеrаtherium zernovi (ныне Acerorhinus zernovi) — в честь заведующего биостанцией Сергея Зернова.

Крупнейшая находка

Всю последующую карьеру Борисяк исследовал палеогеновых (23–66 млн лет назад) и неогеновых (2–23 млн лет назад) позвоночных, в основном с территорий Крыма, Кавказа и Казахстана. Центральное место среди древних млекопитающих, описания которых принадлежат Алексею Алексеевичу, занимает индрикотерий (Indricotherium transouralicum или Indricotherium asiaticum) — гигантский безрогий носорог, обитавший на территории Центральной Азии 20–30 млн лет назад.

Он считается крупнейшим сухопутным млекопитающим, когда-либо жившим на Земле: рост животного в холке достигал 5 м, вес — 20 тонн. Внешне индрикотерий напоминал огромную лошадь-тяжеловеса с ногами слона, шеей жирафа и мордой тапира. Питался, вероятно, листьями, ветками и корой высоких деревьев.

Останки гиганта нашел в Тургайской области (ныне Казахстан) студент Горного института, узнавший от местных пастухов о затерянном в степи кладбище павших в битве воинов-великанов, где проступают из земли исполинские кости. Название ископаемому Борисяк дал в 1916 году в честь индрик-зверя — мифического гигантского животного из славянской «Голубиной книги» (памятник русской духовной поэзии рубежа XV–XVI веков, который восходит к переводным апокрифическим сочинениям, подвергшимся влиянию русского фольклора).

В 1925 году в Геологическом музее Академии наук в Петрограде впервые смонтировали для экспонирования полный скелет индрикотерия, составленный под руководством Борисяка из костей нескольких особей. Экспонат этот выставляется по сей день — его можно увидеть в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова РАН в Москве.

Гигантские бизоно-носороги, лопатомордые слоны и пещерные медведи

К другим описанным Борисяком ископаемым носорогам относятся мелкий и стройный (размером с небольшую лошадь) тургайский эггисодон (Eggysodon turgaica) из казахстанского олигоцена (23–34 млн лет назад); напоминающий современного гиппопотама брахипотерий Гайлита (Brachypotherium aurelianense gailiti) из казахстанского миоцена (5–23 млн лет назад); похожий на гигантскую помесь носорога с бизоном кавказский эласмотерий (Elasmotherium caucasicum) из нижнего плейстоцена (около 2,5 млн лет назад).

Борисяк первым описал и несколько видов мастодонтов, в том числе платибелодона Данова (Platybelodon danovi) из среднего миоцена Северного Кавказа. Платибелодон переводится как «плоскокопьезуб». Это было крупное (3 м в холке и 4,5 тонны веса) хоботное с двумя парами бивней. Верхние были как у современных слонов (только короче), а нижние имели лопатообразную форму и выступали из нижней челюсти в качестве ее продолжения. С помощью такой челюсти-лопаты животное, судя по всему, могло рыться в болотистой почве или в иле в поисках корней и водорослей, а также обдирать кору с деревьев.

Алексей Алексеевич изучал и млекопитающих хищников, в частности ему принадлежит описание малого пещерного медведя (Ursus spelaeus rossicus), жившего в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымершего около 10 тыс. лет назад.

Все эти описания относятся к 1910–1930 годам, а отдельные кости и целые скелеты существ по сей день экспонируются в Палеонтологическом музее.

Палеонтологии начальник

С 1911 года Борисяк преподавал в Горном институте историческую геологию. В 1921-м он стал профессором и начал читать собственные курсы. А в 1917-м Алексей Алексеевич организовал в Геологическом комитете палеонтологическую секцию, в которую привел многих своих учеников и где вырастил целое поколение отечественной палеонтологической школы.

Возглавляя работу секции, Алексей Алексеевич ввел новый принцип обработки и классификации ископаемых — по систематическим группам, а не региональным фаунам, как было принято ранее. Это существенно упростило работу палеонтологов, позволило им реже ошибаться и способствовало развитию научной дисциплины в целом.

В 1923 году Борисяка избрали членом-корреспондентом Академии наук, а в 1929-м — действительным членом. Сделавшись академиком, он поспособствовал окончательному утверждению палеонтологии в качестве отдельной науки (а не побочного ответвления геологии), в том числе на уровне состава академических учреждений.

Сразу после своего избрания Алексей Алексеевич подал записку о необходимости создания отдельного Палеозоологического института для изучения остатков вымерших организмов на биологической основе и организации систематической разработки их местонахождений. К слову, принадлежность палеонтологии к наукам биологического цикла Борисяк неустанно подчеркивал с самого начала своей научной карьеры.

Палеозоологический институт АН СССР во главе с Алексеем Алексеевичем был создан на следующий год в Ленинграде. В 1935-м его перевели в Москву, а в 1936-м переименовали в Палеонтологический.

В 1939 году Борисяк организовал и возглавил кафедру палеонтологии в МГУ. Это была не первая отдельная кафедра по этой дисциплине в стране: в 1919-м палеонтологические кафедры одновременно возникли в Санкт-Петербургском и Московском университетах. Санкт-Петербургская до наших дней не сохранилась — в 2013 году ее объединили с рядом других в кафедру осадочной геологии. Московская же первоначально просуществовала всего десять лет, а спустя еще десятилетие Борисяк ее возродил. Она действует до сих пор.

Борисяковское наследие

Алексей Алексеевич умер 25 февраля 1944 года в возрасте 71 года от туберкулеза, с которым боролся на протяжении 40 лет. Палеонтологическим институтом он руководил до последних дней жизни, кафедрой палеонтологии МГУ — до 1942-го.

Имя ученого было присвоено Палеонтологическому институту (ПИН) РАН в 2008 году. Тогда же была учреждена медаль его имени «За развитие палеонтологии», которую ученый совет ПИН РАН вручает за выдающиеся научные заслуги отечественным и зарубежным палеонтологам, имеющим ученую степень доктора наук.

Кроме института и медали в честь Борисяка названа группа из восьми островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа, а еще два рода, 45 видов и один подвид ископаемых организмов. Самый известный из них — борисякия (Borissiakia betpakdalensis). Это было массивное (длина туловища — до 4 м) создание, внешне напоминавшее что-то среднее между лошадью и жирафом, с когтистыми лапами вместо копыт. Обитала борисякия в казахстанском олигоцене. По мнению ученых (в том числе самого Борисяка), животное кормилось листвой и ветками деревьев, для чего вставало на задние лапы, передними опираясь на ствол. Борисякии посвящена последняя работа Алексея Алексеевича, опубликованная посмертно в 1946 году.

Ольга Грибова