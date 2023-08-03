В селе Апшеронского района из-за поврежденных градом домов ввели режим ЧС

В селе Черниговское Апшеронского района от крупного града пострадали 236 домов. Больше всего стихия затронула село Черниговское. В связи с этим на его территории ввели локальный режим ЧС, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

4 августа ущерб от града оценят комиссии. В село Черниговское для мониторинга ситуации и оказания необходимой помощи жителям уже выехали исполняющий обязанности главы Александр Панюта, его заместители и сотрудники администрации. Они провели заседание штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Черниговском из-за града пострадали кровли 55 домов, а также администрации. На опубликованных жителями в соцсетях фото видно, что град размером с яблоко побил машины.

Татьяна Ручкина

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