Град в Апшеронском районе повредил крыши 55 домов

Прошедший в Апшеронском районе град повредил в селе Черниговское кровли 55 частных домов и администрации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В поселении оперативно организовано обследование домов. Всего работает 20 комиссий по оценке ущерба. На месте находятся оперативные группы Апшеронского района и Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительной информации, пострадавших в результате выпадения осадков нет, расселение не проводилось.

Град размером с перепелиное яйцо также выпал в нескольких районах Краснодара. В основном стихия затронула поселки Краснодарский и Индустриальный.

Татьяна Ручкина

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