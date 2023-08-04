Крупный бизнес запросил прикрытия

Российский бизнес просит у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность, истекшее 1 июля. Среди аргументов участники рынка приводятся риски расширения санкций, а также якобы отсутствие влияния данных на движение котировок ценных бумаг. Однако инвесторы не согласны с такой трактовкой и больше не хотят вкладывать средства «вслепую».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Два источника “Ъ” среди брокеров рассказали, что 31 июля состоялась встреча с представителей Минфина, Банка России, Московской биржи, эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг. Крупный бизнес, в частности представители «Газпрома», «Уралхима» и «Россетей», просил изменить действующее с начала июля положения о раскрытии информации, «вернувшись ближе к предыдущей редакции», пояснил один из собеседников “Ъ”. В Банке России, Минфине, на Московской бирже, а также в перечисленных компаниях на запросы “Ъ” не ответили.

В марте 2022 года правительство разрешило бизнесу не раскрывать или раскрывать в ограниченном формате информацию, в том числе финансовую, исходя из требований законов «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». Исходно мораторий действовал до 31 декабря 2022 года, но был продлен до 1 июля 2023 года. Новое постановление правительства от 4 июля 2023 года №1103 сократило перечень данных, которую можно не раскрывать, и определило эмитентов, которые получают такое право.

Как отмечает руководитель департамента финансового консультирования, аудита и МСФО «КСК Групп» Татьяна Иваненко, в новом постановлении эмитентам предоставлена возможность не раскрывать чувствительную информацию, если она может привести к санкционному давлению либо в отношении эмитента уже действуют ограничительные меры, если он включен в реестр организаций ОПК или выполняет ГОЗ, является банком, обслуживающим ГОЗ, и т. д.

К чувствительной информации отнесены сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах, с которыми осуществлялись операции, о составе акционеров, о финансовых вложениях эмитента, о сегментах деятельности эмитента, о наличии лицензии на выполнение ГОЗ и т. п.

По оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, за 2022 год по МСФО отчиталось 75% торгующихся на Московской бирже эмитентов. Однако во многих случаях отчетность публиковалась с сокращениями по структуре выручки, чистой прибыли и инструментам, используемым для конверсии валютного долга, поясняет эксперт. Некоторые из эмитентов — Сбербанк (см. материал на стр. 8), ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Ростелеком», «Норильский никель» — публикуют в том числе и промежуточные отчеты. С прошлого года не публиковали отчеты по МСФО и РСБУ НЛМК, «Северсталь», ММК, АЛРОСА.

В Positive Technologies заявили, что участвовали во встрече. Компания раскрывает отчетность по МСФО и РСБУ, и, по ее мнению, это помогает эмитентам «сохранять высокий уровень прозрачности и доверия со стороны инвестсообщества». В «Фосагро» заявили, что на встрече не присутствовали, но возможностью сокращения объема информации не пользуются.

В ряде крупных промышленных компаний отметили, что недовольны ситуацией, но готовятся к публикации финансовых результатов во второй половине августа. Источник “Ъ” в одной из компаний считает, что раскрытие информации «множит риски введения и расширения санкций». «Аргументация участников фондового рынка, что такая публикация необходима для его работы, не соответствует реальности. Стоимость акций металлургических компаний за последние полтора года, что отчетность не публикуется, росла и падала в корреляции с падением и восстановлением экономической активности России»,— подчеркивает собеседник “Ъ”.

Однако профучастники рынка не согласны с такой оценкой. «Позиция эмитентов понятна, так как дела компаний идут скромнее по сравнению с предыдущими годами, то не хочется публиковать такие цифры»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его оценке, непрозрачность компании может давать дисконт до 20% от стоимости ее акций.

В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) отмечают, что «инвестиции вслепую — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг». Если эмитент считает, что отчетность раскрывать не нужно, пояснил, член совета АВО Александр Беркунов, то и «занимать деньги на публичном рынке не нужно».

Ксения Куликова, Полина Трифонова, Юлия Пославская, Екатерина Волкова, Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко