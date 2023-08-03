В полиции прокомментировали задержание чиновника самарского минздрава

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали оперативные мероприятия, проводимые в рамках уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств при поставке медицинского оборудования. В областном минздраве был задержан заместитель главы ведомства Асланбек Майрамукаев.

В настоящее время сотрудниками Главка проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Информацию подтвердил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Евгений Чернов