Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вместе с главой самарского минздрава задержан его заместитель

Вместе с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном задержан и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным политика, расследование по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях ведет ГУМВД России по региону.

Утром 3 августа стало известно о задержании главы министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. В настоящее время в ведомстве работают правоохранительные органы.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...