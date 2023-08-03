Вместе с главой самарского минздрава задержан его заместитель

Вместе с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном задержан и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным политика, расследование по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях ведет ГУМВД России по региону.

Утром 3 августа стало известно о задержании главы министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. В настоящее время в ведомстве работают правоохранительные органы.

Андрей Сазонов