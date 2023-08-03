В Тюменской области за полгода индекс промпроизводства вырос на 10,4%

В январе-июне 2023 года индекс промышленного производства в Тюменской области увеличился на 10,4%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих отраслях, где индекс за полгода увеличился на 13,8%. «Особенно радуют успехи высокотехнологичных отраслей — выпуск электронных и оптических изделий увеличился в 2,7 раза»,— сказано в сообщении.

Напомним, за январь-февраль 2023 года индекс промышленного производства в регионе вырос на 2,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Полина Хабарова

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