Индекс промпроизводства в Тюменской области за два месяца вырос на 2,9%

За январь-февраль 2023 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 2,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, отметивший, что индекс вернулся в «зеленую зону», несмотря на «внешнее давление».

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих отраслях, где индекс за год вырос на 6,8%. В 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% машин и оборудования, на 44,5% ¬– лекарств.

«За каждой из этих цифр – труд земляков. Спасибо каждому за вклад в общее дело. Правительство региона и дальше продолжит поддержку региональной промышленности»,– отметил глава региона.

Напомним, за 2022 год в основной капитал Тюменской области было инвестировано 357,8 млрд руб., что на 52% больше, чем было в 2021 году. Областные власти отмечали, что в прошлом году предприниматели активно перестраивались на «отечественные рельсы», занимая «освободившиеся ниши».

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