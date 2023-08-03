Майкл Джордан продал «Шарлотт Хорнетс»

Клуб Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Шарлотт Хорнетс» объявил о смене владельцев. Легенда клуба Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Хорнетс» группе инвесторов, возглавляемой Гейбом Плоткиным и Риком Шнэллом. В рамках сделки команда была оценена в $3 млрд. При этом сам господин Джордан останется миноритарным акционером клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chuck Burton / AP Фото: Chuck Burton / AP

Майкл Джордан стал владельцем «Хорнетс» (тогда клуб еще носил название «Шарлотт Бобкэтс») в 2010 году, приобретя контрольный пакет акций за $275 млн. Он был первым бывшим игроком НБА, который смог себе это позволить, и единственным чернокожим владельцем клуба в лиге.

Результаты «Хорнетс» под управлением Майкла Джордана не впечатляют: 423 победы при 600 поражениях, лишь три выхода в плей-офф и ни одной выигранной серии.

Кирилл Сарханянц