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Коммерсантъ FM
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Майкл Джордан продал «Шарлотт Хорнетс»

Клуб Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Шарлотт Хорнетс» объявил о смене владельцев. Легенда клуба Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Хорнетс» группе инвесторов, возглавляемой Гейбом Плоткиным и Риком Шнэллом. В рамках сделки команда была оценена в $3 млрд. При этом сам господин Джордан останется миноритарным акционером клуба.

Фото: Chuck Burton / AP

Фото: Chuck Burton / AP

Майкл Джордан стал владельцем «Хорнетс» (тогда клуб еще носил название «Шарлотт Бобкэтс») в 2010 году, приобретя контрольный пакет акций за $275 млн. Он был первым бывшим игроком НБА, который смог себе это позволить, и единственным чернокожим владельцем клуба в лиге.

Результаты «Хорнетс» под управлением Майкла Джордана не впечатляют: 423 победы при 600 поражениях, лишь три выхода в плей-офф и ни одной выигранной серии.

Кирилл Сарханянц

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