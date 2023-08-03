АвтоВАЗ начал бесплатную раздачу запчастей с бывшего петербургского завода Nissan

Автоконцерн «АвтоВАЗ» принял решение безвозмездно передать часть невостребованных на вторичном рынке автомобильных запчастей прошлого владельца завода Nissan (ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус») местным профильным учебным заведениям, а также в центры дополнительного образования.

Передача двигателей, КПП, фар, рулевых колонок, дифференциалов и других деталей на общую сумму более 15 млн рублей уже началась, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗ».

Ранее подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала СВО на Украине. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ.

В июне на заводе ООО «Лада Санкт-Петербург» (бывшем заводе Nissan) состоялась торжественная церемония запуска серийного производства автомобиля LADA X-Cross 5.