Jacobs засыпает риски

Кофе Jacobs исчезнет с полок магазинов. Производитель готовит ребрендинг, чтобы сохранить репутацию и бизнес. К концу года нидерландская JDE Peet’s оставит в России только локальные бренды напитков, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. Покидать рынок группа не намерена. При этом, как заявил ее генеральный директор Фабьен Саймон, высок риск, что активы «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам». Подобное произошло с компаниями Danone и «Балтика»: доли иностранных игроков в них перешли во временное управление Росимущества по указу президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bogdan Cristel / Reuters Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Параллельно JDE минимизирует риски и на Западе, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Сыграл роль скандал с Mondelez International, когда ей был объявлен бойкот из-за того, что такие же бренды производятся на территории Российской Федерации. Jacobs действует на опережение. Если зайти на российский сайт, мы увидим там уже готовый ребрендинг.

Цветовая гамма абсолютно такая же, логотип тот же, изменилось только название, которое россиянам достаточно известно. Безусловно, компания должна будет существенно потратиться, но в прошлом году она основательно подготовилась. Российское подразделение увеличило выручку на 21%, но самое главное, что оно нарастило чистую прибыль почти на 75%».

О скором ребрендинге “Ъ” сообщал еще в марте. Источники в отрасли рассказали, что Jacobs может превратиться в Monarch, что и подтвердилось, судя по официальному сайту. Убытки от ребрендинга международный концерн оценил в $200 млн. Такая оценка может быть завышена, полагает старший директор компании СОRE.XP Марина Малахатько. Но на фоне перспективы утратить контроль над бизнесом это незначительно, говорит она:

«События с Danone сильно повлияли на уходящие иностранные компании. Никто не ожидал всерьез, что такое может случиться, поскольку с правовой точки зрения это, по сути, национализация. Теперь вариантов уйти из России почти не осталось. Тут есть вариант подарить свой бизнес внешним покупателям, которые настолько обрадовались таким возможностям, что ожидают скидки не 50%, а 90%, и потом отдать кучу налогов за выход и перевод денег за рубеж, что у тебя ничего не останется.

Поэтому большинство компаний, в том числе и Jacobs, старается либо локализовать бизнес, либо остаться в рамках прежних владений, но при этом никак не расширяют и не развивают текущий бизнес в России».

У концерна JDE собственные заводы в Ленобласти и Новосибирске. Они производят кофе Jacobs, L’OR, Carte Noire и другие бренды. Всего у компании в России 900 сотрудников.

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Иван Корякин