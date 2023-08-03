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ЗакС готов потратить почти миллион рублей на мебель «для руководителя»

Законодательное собрание Петербурга планирует потратить до 963 тыс. руб. для заказа комплекта мебели, часть из которой приобретут «для руководителя». Соответствующая закупка появилась в электронной картотеке 2 августа, обратил внимание «Закс.Ру».

Всего Заксобрание закажет семь единиц мебели. В описании объекта закупки обозначен один письменный стол, три кресла и офисные тумбы. Одно из кресел, «для руководителя», согласно запросу ЗакСа, должно быть обшито черной натуральной кожей из цельных шкур крупного рогатого скота. Стол — покроют шпоном американского ореха.

Приставка для документов может обойтись Заксобранию в 230 тыс. руб., стол — в 172 тыс. руб., а кресло — в 89 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный готов потратить почти 6 млн руб. на ремонт приемной городского депутата.

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