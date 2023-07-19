Смольный готов потратить 5,8 млн рублей на ремонт приемной депутата

В здании приемной депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга проведут ремонт, сообщили в администрации Невского района. Город готов потратить на реновацию кабинета одного парламентария 5,8 млн рублей.

Речь идет о приемной на проспекте Обуховской Обороны, 251, лит. А. Администрация Невского района объявила конкурс на ремонт помещения для поиска исполнителя и начала прием заявок.

Стартовая цена — 5,821 млн руб. Деньги на реновацию приемной депутата будут выделены из городского бюджета на 2023 год. Работы необходимо закончить до ноября. В администрации Невского района заявили, что заявки заявки принимаются до 3 августа. О точных сроках ремонта не сообщается.

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