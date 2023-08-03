В Курске осужден 19-летний новосибирец по делу о приготовлении к госизмене

Курский облсуд приговорил к шести годам колонии строгого режима 19-летнего жителя Новосибирска Данила Бердюгина по делу о приготовлении к госизмене и покушении на незаконное пересечение государственной границы ( ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1 ст. 322 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области, предварительное следствие вело УФСБ России по Курской области.

Дело было рассмотрено коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Решение суда не вступило в законную силу.

В конце прошлого года в Красноярске суд вынес приговор 30-летнему Сергею Улукшонову, который, как установили органы госбезопасности, планировал вступить в один из украинских националистических батальонов для участия в боевых действиях против российской армии. Фигурант дела полностью признал вину, ему присудили четыре года и восемь месяцев колонии строгого режима.

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Оксана Павлова