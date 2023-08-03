«Астон» выиграл египетский тендер на поставку 60 тыс. тонн пшеницы

Египетская госкомпания GASC на тендере 2 августа закупила 300 тыс. т российской пшеницы, из них 60 тыс. т поставит ростовская компания «Астон». Об этом сообщает «Ъ».

Стоимость поставки составит $250 за тонну (FOB) плюс стоимость фрахта $14 из порта Кавказ. Срок отгрузки пшеницы заказчику — 1–10 сентября.

«Ъ» отмечает, что этот тендер стал для GASC первым после остановки так называемой «зерновой сделки», обеспечивавшей вывоз зерна с территории Украины.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, и почти все поставки в страну в последние годы проходят через GASC. В минувшем сезоне Египет увеличил закупки пшеницы из России на 61,1%, до 8,1 млн т.

ГК «Астон» является одним из крупнейших российских экспортеров зерна. К концу мая текущего года компания занимала третье место в стране по объему экспорта, поставив за рубеж боле 5,2 млн т зерна.

Вадим Водолазов