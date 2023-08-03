Несколько улиц в центре Петербурга перекроют из-за киносъемок

Из-за планируемых киносъемок в центре Санкт-Петербурга в ближайшие выходные вводятся ограничения дорожного движения на нескольких улицах в двух районах города.

В частности, в Центральном районе из-за съемок фильма «Все ок» 5 августа с 12:00 до 20:00 для автомобилистов окажутся недоступны участки Караванной улицы (от Инженерной до Итальянской улицы), Итальянской (от набережной Фонтанки до Караванной) и Манежной площади (от Караванной до Кленовой улицы). С 00:00 до 20:00 того же дня запретят парковку на Караванной улице (от Инженерной до Итальянской), Манежной площади (от Караванной до Кленовой улицы) и четной стороне Кленовой (от Манежной площади до Инженерной улицы).

В свою очередь на Васильевском острове с 5 по 7 августа будут снимать картину «Столыпин». В связи с этим с 07:00 6 августа до 07:00 7 августа для проезда будут недоступны Академический и Днепропетровский переулки. Кроме этого, с 12:00 6 августа до 01:00 7 августа движение частично перекроют по 8-й и 9-й линиям В.О. (от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка), 6-й и 7-й линиям (от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта) и 4-й и 5-й линиям В. О. (от дома 2/19 по 5-й линии В. О. до Бугского переулка).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Невском районе Петербурга до середины октября будет ограничено движение по улице Дыбенко.

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