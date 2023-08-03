В Екатеринбурге на берегу Верх-Исетского пруда построят жилой дом для военных

На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге на ул. Крауля, 190 построят жилой многоквартирный дом. Как сообщил портал Е1, С 2010 года участок застройки состоит в бессрочном пользовании войсковой части № 3728, находящейся в подчинении Уральского округа Росгвардии.

"По данному адресу планируется возведение многоквартирного жилого дома для семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии, в том числе участников СВО, а также для ветеранов службы",— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского округа Росгвардии. Дата завершения строительства пока неизвестна.

Как уточнили изданию в городской администрации, в 2021 году войсковая часть обращалась за выдачей генерального плана земельного участка. По данным портала, на территории уже провели археологические раскопки. Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на строительство дома на 143 квартиры. Общая площадь земельного участка — 42,2 тыс. кв. м, кадастровая стоимость земли — 46,6 млн руб.

Напомним, в Екатеринбурге построят храм во имя святого Благоверного Великого князя Андрея Боголюбского в память о погибших военных. Он будет возведен на территории воинского соединения радиационной, химической и биологической защиты на ул. Космонавтов, 77.

Полина Хабарова

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