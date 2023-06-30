В Екатеринбурге построят храм в память о погибших военных

В Екатеринбурге построят храм во имя святого Благоверного Великого князя Андрея Боголюбского в память о погибших военных. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Храм возведут на территории воинского соединения радиационной, химической и биологической защиты на ул. Космонавтов, 77.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) утром 30 июня освятил камень, который положили в основание храма. Его будут строить на деньги с пожертований. Средства поступают на счет некоммерческого социального фонда «Возрождение духовных ценностей».

Напомним, в Верхней Пышме идет строительство военного храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Храм Центрального военного округа (ЦВО) будет деревянным, общая площадь храма составит 280 кв. м, высота — 17 м, высота колокольни — 22 м. На цокольном этаже создадут крестильный храм и музей. Строительство планируют завершить в 2025 году. Храм сможет одновременно вмещать 250 человек.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте