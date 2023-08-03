60 детей участников СВО зачислили на бюджет в ННГУ имени Лобачевского

В 2023 году в нижегородский университет Лобачевского (ННГУ) в приоритетном порядке зачислили 274 поступающих. Из них 60 — дети участников спецоперации, сообщил ректор Олег Трофимов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в этом году в ННГУ выделено 2,7 тыс. бюджетных мест, на них было подано 60 тыс. заявлений.

«Первокурсниками уже стали 50 победителей и призеров олимпиад, их почти в полтора раза больше, чем в прошлом году»,— отметил господин Трофимов. В частности, на направлении «Журналистика» практически все бюджетные места заняли олимпиадники.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее представители нижегородских вузов прогнозировали, что в 2023 году специальная квота для поступления на бюджетные места для участников СВО и их детей будет пользоваться большей популярностью, чем годом ранее.

Елена Ковалева