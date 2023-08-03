Стоимость модернизации очистных систем на реке Дон составит 27 млрд рублей

Для обновления очистных сооружений на реке Дон в Ростовской области властям региона потребуется 27 млрд руб. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в ходе заседания экспертной площадки по вопросам водоснабжения, прошедшей 1 августа в городе Шахаты. Слова главы ведомства цитирует портал Donnews.ru.

В регионе уже завершена работа по инвентаризации канализационных систем, сбрасывающих стоки в Дон. Однако, теперь необходимо разработать проекты строительства и реконструкции очистных сооружений для этих систем. Средств на реализацию таких проектов в бюджете региона нет.

«Федеральная программа по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации на сегодняшний день не принята, финансирование из федерального бюджета отсутствует»,— цитирует Donnews.ru. министра ЖКХ Ростовской области.

Господин Сизиков отметил, что при условии реализации программы сток загрязненных вод сократится на 121,5 млн куб. м в год.

Как сообщалось ранее, на том же заседании экспертной площадки было принято решение разработать концепцию водоснабжения Ростовской области.

Анастасия Назарова