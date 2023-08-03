Объем аренды офисов в Петербурге увеличился на 46%

В I полугодии 2023 года общий объем сделок по аренде качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group. Большая часть сделок связана с переездом для улучшения качества офиса или местоположения, и до конца года эта тенденция продолжится, считают эксперты.

По объему поглощения площадей традиционно лидируют IT-компании (44% сделок) и нефтегазовые структуры (31%), на третьем месте — производственные компании (7%), сообщает NF Group.

Основным спросом пользуются здания класса В (63% арендованных площадей). Большая часть сделок связана с переездом для улучшения качества офиса или местоположения.

Больше всего арендаторы интересуются офисами с отделкой, а иногда и с меблировкой в новых офисных зданиях с современными инженерными системами. Аналитики отмечают в этом году отсутствие сделок по аренде офисов без отделки. Важным фактором при выборе офиса является хорошая транспортная доступность, а также близость к метро и парковка. Закрытие станций метро «Чернышевская», «Ладожская» и «Пионерская» негативно влияют на спрос, в результате сроки заполнения бизнес-центров увеличиваются.

По прогнозам экспертов NF Group, до конца года процесс миграции компаний из морально устаревших зданий в более современные, с хорошей транспортной доступностью, продолжится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уровень вакансии на офисном рынке Петербурга начал снижаться после достижения семилетнего пика.

Александра Тен

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