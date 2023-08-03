Уровень вакансии на офисном рынке Петербурга начал снижаться после достижения семилетнего пика

По итогам второго квартала 2023 года доля свободных площадей на петербургском офисном рынке вновь начала сокращаться после семилетнего пика. Об этом «Ъ-СПб» рассказали IBC Real Estate. По отношению к первому кварталу этого года вакансия снизилась на 0,9% — до 10,2%. Текущая динамика на сокращение этого связана с ростом деловой активности в А и В классе, отмечают аналитики компании.

Снижение объема предложения привело к росту ставок аренды по итогам второго квартала 2023 года. В классе А средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды выросла на 11%, до 2,3 тыс. рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы. В классе B этот показатель вырос на 7% к предыдущему кварталу и составил 1,4 тыс. рублей за кв. м.

Подобная динамика также объясняется завершением реконструкции ряда бизнес-центров, которые вышли на рынок по более высоким ставкам в связи с возросшей себестоимостью строительства и инфляцией, поясняет руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. В ближайшей перспективе ставки аренды на местном рынке могут дополнительно увеличиться, поскольку до конца 2023 года дополнительно планируется ввод в эксплуатацию не менее двух крупных бизнес-центров класса А, ожидает он.

Константин Куркин

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