Мэрия Воронежа закупает 92 квартиры для переселенцев из аварийного жилья с начальной ценой 409 млн рублей

Управление жилищных отношений Воронежа объявило 33 аукциона на приобретение 92 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Общая сумма начальных цен составляет 409 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках каждого аукциона власти планируют закупить от одной до пяти квартир, количество комнат в них — от одной до трех. В одном случае предлагается продать мэрии жилплощадь с тремя или четырьмя комнатами. Всего планируется закупить 37 однокомнатных квартир, 36 — двухкомнатных и 19 — трехкомнатных.

В аукционной документации сказано, что все дома, в которых будут куплены квартиры, должны быть построены в Воронеже. Срок их ввода в эксплуатацию — первый квартал 2024 года, передача объектов заказчику — не позже 15 июля 2024 года. Источниками финансирования выступают Фонд развития территорий, областной и муниципальный бюджеты.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 10 и 11 августа (в зависимости от конкретных торгов), итоги подведут 14 и15 августа.

В июле региональный департамент ЖКХ и энергетики заявил о запуске новой программы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го. В 2023-2028 годах планируется расселить 3 545 воронежцев, проживающих в 100 аварийных домах общей площадью 60,1 тыс. кв. м.

Первый этап расселения уже стартовал и продлится до конца 2024 года. По данным ведомства, за два года планируется переселить более 700 жителей аварийных МКД в Воронеже, Боброве, Поворино и Горожанском сельском поселении. Первыми в список вошли 22 дома — семь в Боброве, один в Поворино, 13 в Воронеже и один в рамонской Горожанке.

Планируемый объем финансирования первого этапа — 1,1 млрд руб., более 604,5 млн руб. из которых региону предоставляет федеральный Фонд развития территорий, а остальные средства «софинансируются из областного и местных бюджетов». Общий объем финансирования программы — 4,8 млрд руб., из них 604,5 млн — средства Фонда развития территорий, 4,1 млрд — областного бюджета, 75 млн — местных бюджетов.

Алина Морозова

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