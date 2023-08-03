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Специалисты кубанского минэкономразвития прогнозируют ускорение темпов роста объема ВРП

Министерство экономического развития Краснодарского края спрогнозировало, что с 2024 года экономика региона ускорит темпы роста, и к 2026 году объем валового регионального продукта (ВРП) превысит 4,7 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Динамика внутреннего регионального продукта за первое полугодие 2023 года оценена на уровне 103%, по итогам года мы ожидаем рост в 102,5%, а его номинальный объем может составить свыше 3,8 трлн руб.»,— цитирует пресс-служба администрации слова первого вице-губернатора региона Игоря Галася.

Он также добавил, что в текущем году динамика ВРП будет обеспечена развитием промышленного производства, строительства и потребительского рынка.

Как сообщалось ранее, ВРП Краснодарского края по итогам 2022 года составил 3,5 трлн руб.

Анастасия Назарова

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