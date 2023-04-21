«Рост ВРП Краснодарского края в 2023 году ожидается на уровне 101%»

Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост российской экономики в 2023 году на уровне 1,2%. К 2026 году, по словам министра экономики России Максима Решетникова, за счет роста потребительского спроса этот показатель может увеличиться до 3%. О том, что, несмотря на сложные экономические условия, на Кубани фиксируется рост ВРП и реальных доходов населения, какие отрасли призваны стать драйверами развития региона в этом году и какую поддержку субъектам экономической деятельности оказывают краевые власти - «Ъ-Кубань» рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

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- В каком состоянии сегодня находится кубанская экономика? Есть ли позитивные тенденции?

- В прошлом году, несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические факторы, мы продемонстрировали рост ВРП (валовый региональный продукт - «Ъ-Кубань») и в номинальном, и в реальном выражении. ВРП региона по итогам 2022 года составил 3,5 трлн руб. У нас положительная и устойчивая динамика роста, показатели выходят на допандемийные темпы.

Несмотря на продолжающееся санкционное давление, в 2023 году мы ожидаем рост ВРП Краснодарского края порядка 101%. В номинальном выражении ВРП региона в 2023 году оценивается в 3,8 трлн руб. Наша основная задача — в ближайшие три года выйти на ВРП в 4,3 трлн руб.

- Назовите основные драйверы экономического развития региона в 2023 году?

- В текущем году мы делаем ставки на промышленность, строительство, потребительский рынок (торговля и общепит) и санаторно-курортную сферу. Полагаем, что темпы роста в этих отраслях составят от 102% до 105%. Это позволит нам добиться устойчивого развития экономики в 2023 году.

Сегодня кубанская экономика растет быстрее, чем в среднем по стране. Только за первые два месяца рост ВРП края оценен на уровне 103%. В условиях санкционного давления региональные предприятия показывают хорошие результаты. Положительная динамика достигнута в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортировке и хранении, оптовой и розничной торговле, общественном питании и сфере платных услуг населению. В большинстве перечисленных секторов мы опережаем не только прошлогодние темпы, но и среднероссийские.

- Какие меры поддержки оказываются субъектам экономической деятельности Кубани со стороны государства?

- Для сохранения стабильности в регионе, а также дальнейшего роста всех экономических показателей продолжается реализация Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В этом году в него вошли 55 мероприятий на общую сумму 4,3 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. предусмотрели в краевом бюджете.

В условиях внешнего санкционного давления поддержка, как и в прошлом году, направлена на развитие базовых отраслей экономики, малого бизнеса, инвестиционного потенциала и снятие инфраструктурных ограничений.

Особое внимание уделяется промышленности – на развитие импортозамещения, поддержку машиностроителей Кубани, резидентов промышленных парков, а также развитие инженерно-технических центров планируется направить более 1,3 млрд руб.

Для развития сельского хозяйства предусмотрели гранты на создание овцеводческих ферм, гранты на развитие семейных животноводческих ферм, увеличили вдвое финансирование мероприятий по возмещению части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

Кроме того, план включает мероприятия по поддержке реновации и модернизации средств размещения в санаторно-курортном комплексе, по поддержке транспортной отрасли в части приобретения дорожно-строительной техники и подвижного состава.

Уже в прошлом году мы предусмотрели налоговые льготы для развития детских здравниц, сектора информационных технологий.

Для инвесторов, помимо сокращения административных барьеров, льготной аренды земельных участков и налоговых льгот, увеличили финансирование мероприятия по компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам на инвестиционные цели.

- Какие можно сегодня давать прогнозы экономического развития Краснодарского края?

- Несмотря на то что экономика Кубани успешно справляется со всеми вызовами, впереди нас ждут не самые легкие времена. Никто не отменяет санкции, плюс вводят вторичные ограничения. Не стоит ждать чуда, что все изменится в один миг. Предстоит серьезная работа как властям региона, так и самим предприятиям. Мы видим, что ситуация на мировых сырьевых рынках до сих пор остается неопределенной, в состоянии турбулентности продолжают находиться глобальные финансовые и товарные рынки. Наши предприниматели и компании сегодня продолжают адаптироваться к новым условиям игры.

Путь развития в 2023 году у нас будет определяться эффективной реализацией мер, которые направлены на адаптацию нашей экономики к новым реалиям и ее структурной перестройке. В том числе речь идет о денежно-кредитной политике, переориентации экспортных поставок, в том числе посредством развития и поиска новых транспортно-логических коридоров, замыкания производственных цепочек внутри страны, обеспечения технологического суверенитета, стимулирования предпринимательской деятельности и инвестиционной активности.

Ключевой показатель, на который мы можем опираться при оценке качества экономической политики, - это, безусловно, уровень доходов населения. В 2022 году обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения края и реальной заработной платы на уровне 100,1% и 100,4% соответственно, тогда как в целом по России эти два показателя имели отрицательное значение (по 99%). Еще один немаловажный фактор – сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 9,4% (в 2021 г. 10%).

Беседовала Тат Гаспарян