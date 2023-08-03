Toyota обновила внедорожник 1984 года выпуска

Компания Toyota обновила внедорожник Land Cruiser 70, который выпускается с 1984 года.

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Автомобиль получил переработанную переднюю часть кузова с выделенными передними крыльями, новой эмблемой Toyota и круглыми светодиодными фарами, которые заменили прежние прямоугольные. Сзади поменялись фонари, которые с кузова перенесены в бампер.

В салоне изменения свелись к установке мультифункционального руля, новой панели приборы с 4,2-дюймовым экраном и мультимедийной системы с 6,7-дюймовым тачскрином и подключением смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto. В оснащение внедорожника вошли ESP, система контроля полосы движения, система распознавания дорожных знаков и автоматическое переключение дальнего света.

Обновленный Land Cruiser 70 доступен с двумя двигателями. Модель сохранила прежний 205-сильный 4,5-литровый турбодизель V8 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а после рестайлинга внедорожник доступен и с 205-сильным 2,4-литровым турбодизелем вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В обоих случаях — жестко подключаемый полный привод.

На рынок модернизированный Toyota Land Cruiser 70 выйдет до конца 2023 года. Автомобиль будет доступен в варианте 5- и 3-дверного внедорожника, а также в исполнении пикапа с одно- и двухрядной кабинами.

Максим Вершинин

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