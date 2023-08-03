Суд отправил под домашний арест жительницу Копейска, пытавшуюся поджечь военкомат

Копейский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 54-летней местной жительнице, задержанной при попытке поджечь здание военного комиссариата. В удовлетворении ходатайства следователя о заключении горожанки под стражу было отказано, сообщает пресс-служба горсуда.

Под домашним арестом копейчанка пробудет как минимум до 1 октября. По данным суда, Она подозревается в умышленном повреждении имущества ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ (ст. 167 УК РФ). При избрании меры пресечения, подозреваемая и ее защитник просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя, указав, что она не намерена скрываться, имеет постоянное место жительство и работу, живет со своей матерью и дочерью.

В Верхнеуральске суд тоже отказался заключать под стражу местную жительницу, подозреваемую в аналогичном преступлении. По данным СМИ, ее отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ночь с 31 июля на 1 августа в Копейске и Верхнеуральске местные жительницы бросили в здания военкоматов бутылки с зажигательной смесью. В обоих случая огонь не причинил большого вреда, а женщин задержали на месте преступления. Аналогичные случаи произошли ряде других городов России. Большинство задержанных пошли на это шаг после разговора с телефонными мошенниками.

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