В Копейске и Верхнеуральске пытались поджечь военкоматы

В двух городах Челябинской области местные жители пытались поджечь военные комиссариаты. Пожары произошли в Копейске и Верхнеуральске. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар в здании на улице Темника в Копейске начался в ночь с 31 на 1 июля. По данным telegram-канала Baza, по подозрению в поджоге была задержана 54-летняя горожанка. По предварительным данным, бросила в здание бутылку с зажигательной смесью. Возгорание быстро ликвидировали. Аналогичное происшествие случилось в Верхнеуральске. Здесь также задержали местную жительницу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рекомендовали обратиться по поводу пожаров в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД России по региону обещали предоставить комментарий позже.

По данным Baza, в ночь с 31 июля на 1 августа в России произошло девять по пыток поджога военкоматов в разных регионах. Почти всем поджигателям перед этим звонили мошенники.

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