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Коммерсантъ FM
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Выпускающий редактор социальных сетей

Обязанности:

  • Мониторинг новостной повестки;
  • Составление контент-плана и дальнейшая работа по нему (еженедельный);
  • Составление ТЗ видеомонтажеру/дизайнеру;
  • Написание постов;
  • Ведение Дзен-канала «Ъ» (1-2 публикации в день);
  • Организация работы редакторов VK и OK;
  • Увеличение охватов групп VK и ОК «Ъ»;
  • Участие в креативных планерках отдела/редакции;
  • Мониторинг статистики;
  • Отслеживание трендов и нововведений в SMM.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Высокий уровень грамотности;
  • Умение ориентироваться в новостной повестке;
  • Умение кратко и тезисно формулировать;
  • Умение работать в режиме многозадачности и дедлайна;
  • Уверенный пользователь MS Office: Word, Excel, Power Point;
  • Знание основ законодательства о средствах массовой информации и рекламе;
  • Знание принципов работы социальных сетей (VK, OK, Дзен), если вы не знаете как публикуются посты в OK и какие его главные отличия от VK, нам с вами не по пути;
  • Ответственность, аккуратность, коммуникабельность, целеустремленность;
  • Релевантный опыт работы не менее 1 года (ВНИМАНИЕ: кандидатов без опыта на данную должность не рассматриваем!).

Условия:

  • Работа из офиса;
  • График 5/2 — суббота, воскресенье выходные (1 раз в месяц дежурства — проверка корректности выхода публикаций, работа по запросам редакции);
  • Оформление по ГПХ;
  • 80 000 гросс.

Резюме отправлять на e-mail: romanova_o@kommersant.ru

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