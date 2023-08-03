Выпускающий редактор социальных сетей

Обязанности:
- Мониторинг новостной повестки;
- Составление контент-плана и дальнейшая работа по нему (еженедельный);
- Составление ТЗ видеомонтажеру/дизайнеру;
- Написание постов;
- Ведение Дзен-канала «Ъ» (1-2 публикации в день);
- Организация работы редакторов VK и OK;
- Увеличение охватов групп VK и ОК «Ъ»;
- Участие в креативных планерках отдела/редакции;
- Мониторинг статистики;
- Отслеживание трендов и нововведений в SMM.
Требования:
- Высшее образование;
- Высокий уровень грамотности;
- Умение ориентироваться в новостной повестке;
- Умение кратко и тезисно формулировать;
- Умение работать в режиме многозадачности и дедлайна;
- Уверенный пользователь MS Office: Word, Excel, Power Point;
- Знание основ законодательства о средствах массовой информации и рекламе;
- Знание принципов работы социальных сетей (VK, OK, Дзен), если вы не знаете как публикуются посты в OK и какие его главные отличия от VK, нам с вами не по пути;
- Ответственность, аккуратность, коммуникабельность, целеустремленность;
- Релевантный опыт работы не менее 1 года (ВНИМАНИЕ: кандидатов без опыта на данную должность не рассматриваем!).
Условия:
- Работа из офиса;
- График 5/2 — суббота, воскресенье выходные (1 раз в месяц дежурства — проверка корректности выхода публикаций, работа по запросам редакции);
- Оформление по ГПХ;
- 80 000 гросс.
Резюме отправлять на e-mail: romanova_o@kommersant.ru