Суд отправил предпринимателя Дмитрия Скурихина в колонию на 1,5 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес решение по делу активиста и предпринимателя Дмитрия Скурихина. Его признали виновным в повторной дискредитации армии (ст.280.3 УК РФ) и приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В конце июля гособвинение запросило для господина Скурихина два с половиной года колонии.

В своем последнем слове Дмитрий Скурихин просил оправдать его. «Свобода слова — это залог процветания общества и страны. Без свободы слова страна обречена на гибель. Невозможно решить никакую проблему без свободы слова. Я до мозга костей приверженец этой идеи. И я отстаиваю ее /.../ Я уверен, что жизнь подтвердит мою правоту»,— заявил он.

Первое дело против Скурихина возбудили осенью 2022 года из-за плаката против мобилизации, второе — за фотографию с плакатом с надписью в поддержку Украины. Дела объединили и по ним вынесли общее судебное решение. Ранее активиста оштрафовали за видеоролик в Telegram против боевых действий на Украине.

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