«Россети» установили опоры ЛЭП на юге Екатеринбурга в рамках строительства новой трамвайной линии

Энергетики компании Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») завершили установку новых анкерных опор на четырех линиях электропередачи (ЛЭП) 220 кВ для создания возможности строительства и дальнейшей безопасной эксплуатации трамвайной линии, которая свяжет новый микрорайон Екатеринбурга с центром. Запуск трамвайной линии первого этапа запланирован к началу 2024 года.



Фото: предоставлено пресс-службой Филиала ПАО «Россети» - МЭС Урала

Проектом строительства предусмотрена замена существующих и установка дополнительных опор в местах пересечения ЛЭП с будущей трамвайной дорогой. «Для строительства трамвайной линии проводится реконструкция участка на улицах Лучистая и 2-я Новосибирская. Энергетики Свердловского предприятия провели замену восьми опор на данном пересечении для обеспечения строительства трамвайной ветки, чтобы микрорайон Солнечный соединился с Вторчерметом, и дальше трамваи будут двигаться в сторону центра», — сообщил заместитель главного инженера Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Виталий Леонов.

При модернизации использовались типовые анкерные металлические решетчатые опоры высотой 32,6 м, имеющие высокую механическую прочность к внешним воздействиям. Установка таких опор обеспечит необходимый вертикальный габарит от проводов ЛЭП до элементов контактной сети трамвайной линии. «Они были выбраны в соответствии с климатическими характеристиками, геологическими и гидрологическими особенностями местности, что гарантирует их длительную эксплуатацию», — рассказал начальник службы эксплуатации ЛЭП Свердловского предприятия (ПАО «Россети») Руслан Пасечник.

Установка опор проводилась в три этапа — устройство фундамента, сборка опоры и монтаж. Для этого было задействовано 12 человек персонала и специальная строительная техника: экскаватор, бульдозер, краны грузоподъёмностью 25 и 70 тонн и автогидроподъёмник 45 метров.

В дальнейших планах энергетиков - установить в сентябре две анкерных опоры на ЛЭП 500 кВ «Емелино – Южная». До конца года в рамках проекта будет проведена модернизация устройств релейной защиты и автоматики на основном центре питания Екатеринбурга — подстанции 500 кВ «Южная», которая также необходима в рамках строительства нового трамвайного пути.

Новая трамвайная линия призвана сделать строящийся микрорайон Солнечный доступнее и частично избавить от пробок. До 2030 года трамвайная линия в микрорайоне будет строиться поэтапно, вместе с появлением новых кварталов. Сегодня в нём проживает более 14 тыс. человек, к 2035 году общая численность достигнет 67 тыс. жителей.