Роспотребнадзор не выявил возбудителей инфекционных заболеваний в водоемах на территории донских зон отдыха

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области в ходе мониторинга состояния водоемов в зонах рекреации не обнаружили болезнетворных бактерий и вирусов, сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении уточнили, что пробы воды берутся из водоемов региона каждые десять дней в период с начала мая по октябрь. С начала сезона специалисты исследовали 408 пробы на микробиологические показатели, 263 — на паразитологические, 24 — на вирусологические показатели.

«Из общего числа исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 24,7% проб»,— сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, в начале июля в связи с обнаружением в пробах воды из реки Темерник, Северного водохранилища и Ростовского моря холероподобной микрофлоры, в них было запрещено купаться. Однако, уже спустя две недели повторные исследования не выявили опасных бактерий и вирусов, после чего жителям донской столицы было вновь разрешено пользоваться этими водоемами.

Анастасия Назарова