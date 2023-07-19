Роспотребнадзор предложил вновь разрешить купание в водоемах Ростова

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области не обнаружили возбудителей опасных заболеваний в водоемах Ростова, в связи с чем ведомство предложило возобновить пользование этими объектами. Об этом пишет «Интерфакс-Юг».

«В связи с пятикратными отрицательными результатами исследований проб воды реки Темерник на содержание холероподобных бактерий управлением предложено снять запреты на использование населением реки Темерник, Северного водохранилища, Ростовского моря в оздоровительных и рекреационных целях в черте Ростова»,— цитирует информагентство представителей ведомства.

Также в управлении отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная.

Запрет на пользование водой из реки и водоемов был введен в начале июля в связи с обнаружением в пробах холероподобной микрофлоры.

Анастасия Назарова