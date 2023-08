Художник придумал оформление для дебютной пластинки The Velvet Underground, вышедшей в 1967 году: изображение банана, кожуру которого можно отклеить. На обложке не было ни названия группы, ни названия альбома, но зато присутствовал автограф Уорхола и надпись: «Peel slowly and see» («Медленно очисть кожуру и смотри»). Вместе с бананом пластинка стала классикой музыкальной индустрии

Фото: The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts